Breaking News delle 14.00 | Naufragio Palermo, 1 morto e 6 dispersi

In questa edizione: Naufragio Palermo, 1 morto e 6 dispersi. Meloni, vertice di maggioranza il 30 agosto. Medioriente, Netanyahu incontra Blinken. Mosca: ucraini hanno colpito terzo ponte. Maltempo nelle Marche e in Emilia. Tennis, Sinner vola in finale.