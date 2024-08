Breaking News delle 14.00 | Mosca, evacuate regioni di Belgorod e Kursk

In questa edizione: Mosca, evacuate regioni di Belgorod e Kursk, Israele, trattative ancora in bilico, Tajani: "Premere per il cessate il fuoco", Incendi in Grecia, brucia il nord di Atene, "Stazzema, uno degli eccidi più efferati".