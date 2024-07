Breaking News delle 14.00 | Mosca avverte, Kiev potrebbe attaccare Russia

In questa edizione: Mosca avverte, Kiev potrebbe attaccare Russia. Domani a Roma vertice per la pace a Gaza. Meloni in Cina per la prima visita ufficiale. Dimissioni Toti, dai partiti reazioni opposte. Cresce la durata media della vita lavorativa.