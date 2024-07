Breaking News delle 14.00 | Meloni a Washington per il vertice Nato

In questa edizione: Meloni a Washington per il vertice Nato. Venti paesi Ue contro le missioni di Orban. Giorgetti: "Ridurre il debito è possibile". Bozzoli in fuga avvistato a Marbella. In Italia quotazioni gas più alte in Ue. Wimbledon, Sinner sogna la semifinale.