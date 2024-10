Breaking News delle 14.00 | Manovra, bonus bebè e sacrifici per le banche

In questa edizione: Manovra, bonus bebè e sacrifici per le banche. M.O., Cnn: "Pronta risposta Israele all'Iran". Stop ai test d'ingresso a medicina. Impagnatiello in grado di intendere e volere. Alessandria, uccide la moglie: fermato. Tennis, Sinner in campo in Arabia Saudita.