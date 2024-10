Breaking News delle 14.00 | Maltempo Valencia, almeno 63 vittime

In questa edizione: Maltempo Valencia, almeno 63 vittime, Mattarella: "Lavoro strumento di integrazione", Dl paesi sicuri, tribunale Bologna fa ricorso, Economia, in Europa pil cresce dello 0,4%, M.O, Papa: "Cosa c'entrano bambini in guerra?", Serie A, al via la decima giornata