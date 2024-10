Breaking News delle 14.00 | Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna

In questa edizione: Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna, G7, Crosetto: Italia promuove la de-escalation, Nordio: su Albania sentenza abnorme, Migranti, cdm convocato per lunedì, Agenzie rating, Italia promossa, Motogp, Martin vola