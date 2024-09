Breaking News delle 14.00 | Israele, Nasrallah ucciso nel raid su Beirut

In questa edizione: Israele, Nasrallah ucciso nel raid su Beirut. Papa Francesco incontra il clero in Belgio. Giorgetti: piano non lascia indietro nessuno. Liguria, Renzi: fuori da campagna elettorale. Germania, Mattarella al Campus Nazioni Unite. Calcio, oggi sesta giornata di Serie A.