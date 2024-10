Breaking News delle 14.00 | Israele: "Imminente un attacco all'Iran"

In questa edizione: Israele: "Imminente un attacco all'Iran". Corteo pro Palestina, Roma blindata. Tajani: FI contraria a tassa su extraprofitti. Sciopero trasporti, disagi in diverse città. Napoli, ucciso per un debito: un arresto. Serie A, Inter-Torino e altri 2 match.