Breaking News delle 14.00 | Gaza, trovati i corpi di altri 6 ostaggi

In questa edizione: Gaza, trovati i corpi di altri 6 ostaggi. Mosca: 15 droni ucraini abbattuti. Papa: preoccupa conflitto Palestina. Strage in famiglia a Paderno Dugnano. Serie A, questa sera Juventus-Roma. GP Monza, McLaren in prima fila.