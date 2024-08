Breaking News delle 14.00 | Esercito di Kiev cerca di sfondare a Belgorod

In questa edizione: Esercito di Kiev cerca di sfondare a Belgorod. Parigi, fondatore di Telegram resta in cella. Medioriente, Usa: progressi nelle trattative. Dall'Ue 447 milioni per le calamità del 2023. Governo torna al lavoro e parte dalla manovra. Juve unica in testa alla classifica.