Breaking News delle 14.00 | Escalation in Medioriente: pioggia di missili

In questa edizione: Escalation in Medioriente: pioggia di missili, Israele: attacco preventivo in Libano, Tajani: "La pace è ancora possibile", Germania, attentatore doveva essere espulso, Arrestato il fondatore di Telegram, Serie A, vittoria casalinga dell'Inter.