Breaking News delle 14.00 | Doha, continuano i colloqui per tregua Gaza

In questa edizione: Doha, continuano i colloqui per tregua Gaza, Guerra Russia-Ucraina, Cremlino accusa Nato, Bankitalia, debito italiano cresce di 30 mld, Scontri carcere di Torino, 6 agenti feriti, Inversione meteo, attesi forti temporali, Calcio, domani al via Campionato di Serie A.