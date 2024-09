Breaking News delle 14.00 | Cernobbio, monito di Mattarella sul debito

In questa edizione: Cernobbio, monito di Mattarella sul debito. Meloni: "Impegno G7 per fine guerra e pace". Zelensky all'occidente: "Dateci più armi". Israele smentisce il ritiro da Jenin. Milano, rogo in cella: muore detenuto 18enne. Us Open, Sinner sfida Draper per la finale.