Breaking News delle 14.00 | Blinken in Israele: porre fine alla guerra

In questa edizione: Blinken in Israele: porre fine alla guerra. Papa: "Palestina soffre attacchi inumani". Manovra, ora iter di approvazione alla Camera. Brics, Putin: "Sostenere economie nazionali". Migranti, Piantedosi: ora più certezze. Maltempo, nuova allerta in varie regioni.