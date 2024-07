Breaking News delle 14.00 | Biden: "Il candidato resto io"

In questa edizione: Biden: "Il candidato resto io", Ex Ilva, ok commissione Ue al prestito ponte, Bozzoli sotto choc, sorvegliato a vista, Stupri di Caivano, condannati tre minorenni, Maltempo al nord, Italia spaccata in due, Wimbledon, Musetti-Djokovic