Breaking News delle 11.00 | Vertice Nato, Meloni: messaggio di unità

In questa edizione: Vertice Nato, Meloni: messaggio di unità, Elezioni Francia, la corsa al nuovo Premier, "Patrioti per l'Europa" 3° gruppo in Ue, Bozzoli ripreso il 30 giugno a Marbella, Anticiclone africano, oggi città roventi, Oggi Sinner e Spagna-Francia.