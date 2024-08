Breaking News delle 11.00 | Usa, gli Obama lanciano Harris

In questa edizione: Usa, gli Obama lanciano Harris. Qatar, Blinken a colloquio con Al Thani. Russia, pioggia di droni vicino a Mosca. Tajani: "Italia matura per lo Ius scholae". Maltempo, allerta in 4 regioni. Sinner positivo al doping: scagionato.