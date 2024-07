Breaking News delle 11.00 | Trump a Milwaukee per convention repubblicani

In questa edizione: Trump a Milwaukee per convention repubblicani. Biden alla nazione: serve un passo indietro. Attacco a Trump, Tajani: colpo a democrazia. Mattarella in visita di Stato in Brasile. Cina, economia frena nel secondo trimestre. Spagna vince Europei, Alcaraz re di Wimbledon.