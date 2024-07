Breaking News delle 11.00 | Trionfo dei laburisti nel Regno Unito

In questa edizione: Trionfo dei laburisti nel Regno Unito, Biden: non ho intenzione di andarmene, Orban incontra Putin a Mosca, Meloni: dal Colle nessun attacco, Fisioterapista uccisa, ex si costituisce, Wimbledon, Musetti al terzo turno.