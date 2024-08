Breaking News delle 11.00 | Raid in Cisgiordania, ucciso leader Hamas

In questa edizione: Raid in Cisgiordania, ucciso leader Hamas, Tensioni Medioriente, in arrivo rinforzi Usa, Harris e Trump, ok alla sfida in tv, Crollano i mercati, venerdì nero per le Borse, Esodo estivo, per oggi previsto bollino nero.