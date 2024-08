Breaking News delle 11.00 | Raid di Israele su covid di Hamas

In questa edizione: Raid di Israele su covid di Hamas. Mosca, regime antiterrorismo in tre regioni. Abuso d'ufficio, Mattarella firma ddl Nordio. Brasile, precipita aereo: tre giorni di lutto. Caldo e traffico da bollino nero. Olimpiadi, non c'è pace per Tamberi.