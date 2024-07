Breaking News delle 11.00 | Pnrr, l'Italia incassa il sì alla quinta rata

In questa edizione: Pnrr, l'Italia incassa il sì alla quinta rata. Biden, deputato dem ne chiede il ritiro. Francia, patto elettorale anti Le Pen. Kiev: Orban invoca tregua, gelo di Zelensky. Allerta gialla per il maltempo in 9 regioni. Tennis, Wimbledon: oggi Sinner-Berrettini.