Breaking News delle 11.00 | Papa: "La democrazia si impara da giovani"

In questa edizione: Papa: "La democrazia si impara da giovani". Elezioni in Francia, si temono disordini. Londra, Starmer: "Crescita è priorità". Aumentano i suicidi in carcere. Sciopero treni, disagi fino alle 21. Calcio, Inghilterra e Olanda in semifinale.