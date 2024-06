In questa edizione: Papa Francesco al G7: "Lavorate per la pace". G7, Meloni soddisfatta: "Tracciata la rotta". Germania: "No a nuove sanzioni alla Russia". Salis torna libera, Toti resta ai domiciliari. Incendio a Milano, 3 morti e 4 feriti. Europei, la Germania batte 5-1 la Scozia.