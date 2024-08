Breaking News delle 11.00 | Mosca: ponte Kursk distrutto con missili Usa

In questa edizione: Mosca: ponte Kursk distrutto con missili Usa, Cauto ottimismo di Israele sui negoziati, Danilo Coppola estradato in Italia, San Candido, donna uccisa in casa, È morto Alain Delon, aveva 88 anni, Riparte il campionato di Serie A.