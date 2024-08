Breaking News delle 11.00 | Mosca: "Offensiva Kiev pianificata con Nato"

In questa edizione: Mosca: "Offensiva Kiev pianificata con Nato", Doha, secondo giorno di colloqui per la tregua, Presidenziali Usa, primo comizio Biden-Harris, I danni del maltempo, allerta in 4 regioni, I numeri di ferragosto, musei fanno il pieno, Domani torna la serie A, l'Inter in campo.