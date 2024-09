Breaking News delle 11.00 | Medioriente, uccisi tre israeliani

In questa edizione: Medioriente, uccisi tre israeliani. Zelensky: "No rinuncia ai nostri territori". Papa: "Basta con superstizione e magia". Agguato a Scampia, ucciso 29enne. Venezia, Leone d'oro a Pedro Almodovar. Tennis, agli Us Open Sinner sfida Fritz.