Breaking News delle 11.00 | Maltempo, morto un 20enne nel bolognese

In questa edizione: Maltempo, morto un 20enne nel bolognese, Allerta il 5 regioni, emergenza Sicilia, Israele: eliminati 2 comandanti di hezbollah, Migranti, governo lavora a decreto Albania, Tennis, Sinner vince il Six Kings Slam, Calcio, la Juve batte una Lazio in 10