Breaking News delle 11.00 | Kiev avanza, a Belgorod è stato d'emergenza

In questa edizione: Kiev avanza, a Belgorod è stato d'emergenza. Israele, alta tensione e trattative in bilico. "La linea del governo non cambierà". Genova, 6 anni fa il crollo del ponte Morandi. Sfregio al murale antirazzista per Egonu. Il trofeo Silvio Berlusconi è del Milan.