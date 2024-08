Breaking News delle 11.00 | Israele: scuola a Gaza occupata da terroristi

Zelensky: azioni per spingere guerra in Russia, FI, Mulè: uscire da discarica giustizialista, Usa, NYT: un sondaggio dà Harris in vantaggio, Continua il grande esodo di Ferragosto