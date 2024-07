Breaking News delle 11.00 | Israele risponde all'attacco di Hezbollah

In questa edizione: Israele risponde all'attacco di Hezbollah. Meloni in Cina, sul tavolo economia e Ucraina. Caso Toti, Nordio: "Sconfitta per democrazia". Venezuela al voto, attesa su futuro di Maduro. F1, la Ferrari di Leclerc in pole position