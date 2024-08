Breaking News delle 11.00 | Frane ed esondazioni in Campania, 2 dispersi

In questa edizione: Frane ed esondazioni in Campania, 2 dispersi. Medioriente, riprendono negoziati a Doha. Allarme nucleare per scontri nel Kursk. Migranti, Papa: Mediterraneo un cimitero. Cagliari, nasconde la madre morta nel freezer. Sinner passa il primo turno agli Us Open.