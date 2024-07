Breaking News delle 11.00 | Francia al voto, Le Pen vola al 34%

In questa edizione: Francia al voto, Le Pen vola al 34%. Allerta maltempo a nord est. Migranti, sbarchi in calo nel 2024. Usa, "Biden resta in corsa". Addio a Maria Rosaria Omaggio. Azzurri, rientro amaro.