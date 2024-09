Breaking News delle 11.00 | Cernobbio, Meloni vede Zelensky

In questa edizione: Cernobbio, Meloni vede Zelensky. Sangiuliano, Meloni:"Nessun illecito". Papa: "Tenete accesa la luce dell'amore". Weekend di passione per chi viaggia. Us Open, Sinner piega Draper e vola in finale. Calcio, gli Azzurri battono la Francia 3-1