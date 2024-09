Breaking News delle 11.00 | Beirut, colpo a Hezbollah: 31 morti, 66 feriti

In questa edizione: Beirut, colpo a Hezbollah: 31 morti, 66 feriti. Emilia-Romagna, oggi cdm su stato d'emergenza. Eredità Agnelli, disposto sequestro preventivo. Bonus Natale, 100 euro per la tredicesima. Terremoto, scossa 4.1 al largo di Trapani. Calcio, Torino primo in Serie A.