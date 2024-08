Brasile, rimossa la carcassa della balena di Bryde morta sulla spiaggia

Una balena di Bryde senza vita è stata rimossa dalla spiaggia di Praia do Rosa, nel sud del Brasile. L'animale, un esemplare maschio lungo 13 metri, è stato trascinato fuori dall'acqua grazie all'intervento di mezzi del governo locale. Ora sarà sottoposto a studi da parte dei ricercatori dell'Università Statale di Santa Catarina per determinare le cause della sua morte. Le immagini dell'operazione mostrano l'imponente creatura mentre viene trasportata per ulteriori analisi scientifiche.