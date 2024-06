Brasile, gli incendi devastano le paludi del Pantanal

Devastanti incendi devastano l'area del Pantanal in Brasile, la più grande zona umida tropicale del mondo, spingendo le autorità a dichiarare lo stato di emergenza. L'ondata di incendi prima del picco della stagione secca ha sollevato l'allarme per il Pantanal, che si estende in Bolivia e Paraguay e ospita una ricca varietà di fauna selvatica, tra cui la più alta densità di giaguari del mondo.