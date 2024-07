Brad Pitt, è uscito il primo trailer del nuovo attesissimo film "F1"

È uscito il primo trailer del nuovo attesissimo film “F1” in cui Brad Pitt veste i panni di un ex pilota che "torna in pista". Una storia di riscatto che sembra cucita apposta per il divo. Il progetto è prodotto dallo stesso attore con Jerry Bruckheimer e il pilota Lewis Hamilton. Il film è diretto da Joseph Kosinski, regista di "Top Gun: Maverick".