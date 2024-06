Marina Calderone, la ministra del Lavoro, a Tgcom24 ha parlato del bracciante morto a Latina: "Una morte sul lavoro inaccettabile, è un atto di barbarie. C'è stata una situazione in cui si è verificato un disprezzo per quelle che potevano essere le conseguenze per una vita umana". "Grazie all'intelligence e all'incrocio dei dati, saremo in grado di mappare quanto avviene nei campi e di intervenire. Faremo dei controlli a tappeto su tutto il territorio", ha aggiunto.