Bozzoli, il suocero: "Costituisciti"

"Costuituisciti". L'appello a Giacomo Bozzoli, l'uomo condannato in via definitiva per l'omicidio dello zio (prima ucciso e poi gettato nel forno), arriva da Daniele Colossi, padre della compagna. "Mi auguro che il fidanzato di mia figlia si costituisca al più presto per il bene suo ma soprattutto per quello di mia figlia e del mio nipotino" ha detto attraverso l'avvocato Massimiliano Battagliola.