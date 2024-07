Bozzoli, la compagna chiusa in casa: i dubbi di chi indaga

Secondo quanto riferito da Antonella Colossi, compagna di Giacomo Bozzoli ancora in fuga, sentita dai carabinieri come persona informata sui fatti dopo che lei è il bambino sono rientrati entrambi in Italia, la coppia ha comunicato al figlio quanto stava accadendo. 'È stato uno shock dover dire che il padre si sarebbe allontanato', ha riferito la donna. Ma nella versione della donna ci sono ancora moltissimi dubbi e incongruenze.