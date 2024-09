Bonus e aiuti alle famiglie, un costo da 55 miliardi

Il sostegno alle famiglie è un capitolo centrale della Legge di Bilancio 2025. Tra prestazioni sociali in scadenza da rinnovare, sgravi fiscali e interventi sull'Irpef, il conto di 25 misure - calcola il Sole 24 Ore - potrebbe arrivare a 55 miliardi di euro. Assegno unico universale: smentita la sua abolizione, costa solo per l'anno in corso oltre 19 miliardi. Per evitare una condanna europea, bisognerà comunque rimetterci mano.