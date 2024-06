A Bologna al via l'iter per il referendum consultivo su Città 30, il provvedimento che ha introdotto il limite dei 30 all'ora in gran parte delle"strade. Il Comitato dei garanti ha dato il via libera al quesito. Occorre raccogliere novemila firme in 90 giorni a partire da luglio.Il comitato dei garanti del Comune ha giudicato ammissibile il quesito proposto dai consiglieri di opposizione di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega.