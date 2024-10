Bologna sott'acqua, morto un ragazzo di 20 anni

Bologna sott'acqua. In dieci ore sono caduti 175 millimetri di pioggia. Si è risvegliato il Ravone, il torrente sotterraneo è sbucato sulle strade. A Pianoro è morto un ragazzo di 20 anni: era con il fratello in un'auto travolta dalla piena del fiume Zena e non è riuscito a uscire dall'abitacolo. Il suo corpo è stato ritrovato stamattina dall'elicottero dei vigili del fuoco. Esondazioni e frane ovunque nella zona, criticità in 13 Comuni dell'Emilia.