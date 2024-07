Bologna, sequestrata e stuprata si lancia dalla finestra per fuggire

E' stata rinchiusa in un appartamento del centro storico di Bologna e violentata per ore da tre giovani. Per sfuggire ai suoi stupratori ha approfittato di un attimo di distrazione e si è lanciata dalla finestra al primo piano del palazzo di via Oberdan dov'era rinchiusa. Cadendo in strada si è fratturata il bacino ed ha riportato un grave trauma cranico. La vittima della violenza è una donna di 37 anni di origine somala.