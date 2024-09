Bologna, il padre del 16enne ucciso a Tgcom24: "Non vedeva l'ora di tornare a scuola"

"Era felice, mi diceva che non vedeva l'ora di tornare a scuola, doveva fare uno stage alla Ducati". Il padre di Fallou Sal, il 16enne ucciso da un coetaneo in strada a Bologna durante una rissa, trova la forza di parlare così del figlio ai microfoni di Tgcom24. La moglie Daniela non esce di casa. "È vero che la mamma gli diceva sempre di non immischiarsi? Sì, ma se un amico ti chiede aiuto... Come si fa a uscire di casa con un coltello", continua.