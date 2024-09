Boccia a Sangiuliano: "Le denunce si fanno, non si minacciano. Se no è estorsione"

L'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano non ha intenzione di fermarsi: ha annunciato che procederà con una denuncia contro Maria Rosaria Boccia, per tentata estorsione e violazione della privacy, e con querele contro tutti coloro che lo hanno attaccato. Arrivano invece ancora via social le parole dell'imprenditrice che risponde su Instagram alle annunciate denunce del ministro dimissionario. "Genny non mi ha ancora chiesto scusa e continua a minacciare una denuncia - ha scritto in un post -. Le denunce non si minacciano, si fanno, e queste continue minacce hanno il sapore di un'estorsione".