Spazio, ancora bloccati i due astronauti"sulla Starliner

Si allungano ancora i tempi per il rientro sulla Terra dei due astronauti della navetta Starliner, Butch Wilmore e Suni Williams, che da sette settimane si trovano sulla Stazione spaziale internazionale a causa dei problemi tecnici insorti durante il primo volo di prova con equipaggio. "Non c'è ancora una data per il rientro" ha spiegato la Nasa, sottolineando i "grandi progressi fatti" nelle ultime ore.