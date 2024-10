Blitz mondiale di Eurojust contro i ladri informatici

Blitz mondiale contro i ladri informatici: l'Agenzia europea di cooperazione giudiziaria penale, Eurojust, ha disattivato tre server in Olanda, arrestato due persone in Belgio e sequestrato due domini. È stata così sgominata una colossale struttura internazionale che rubava dati personali, password, numeri di telefono riservati, portafogli di criptovaluta e denaro corrente nelle transazioni via computer.